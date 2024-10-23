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Galatasaray, Elfsborg ile Karşılaşıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:22
Galatasaray, Elfsborg ile Karşılaşıyor

Galatasaray vs Elfsborg Maçı Detayları

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç'in Elfsborg takımıyla karşılaşacak. İşte maçın detayları:

Maç Bilgileri

Stat: RAMS Park
Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

Takım Kadroları

Galatasaray:
Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi

Elfsborg:
Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Besfort Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Badioo, Arber Zeneli

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