Galatasaray, Elfsborg ile Karşılaşıyor

Galatasaray vs Elfsborg Maçı Detayları
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç'in Elfsborg takımıyla karşılaşacak. İşte maçın detayları:
Maç Bilgileri
Stat: RAMS Park
Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)
Takım Kadroları
Galatasaray:
Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi
Elfsborg:
Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Besfort Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Badioo, Arber Zeneli