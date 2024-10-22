Galatasaray Elfsborg Maçına Hazır

Galatasaray, Elfsborg Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İsvç temsilcisi Elfsborg ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maç için yapılan son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Günün ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman, teknik direktör Okan Buruk’un yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, sonra iki gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı.

Taktik Çalışmalar

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Elfsborg maçına yönelik taktik çalışmaların yapıldığı ifade edildi. Takım, yarın saat 17.30'da RAMS Park'ta Elfsborg'u konuk ederek 3 puan mücadelesine çıkacak.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı.