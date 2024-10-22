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Galatasaray, Elfsborg Maçında Galibiyet Peşinde

Okan Buruk, Elfsborg maçı öncesi açıklamalarda bulundu, kazanmak için motivasyonlarının yüksek olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:06
Galatasaray, Elfsborg Maçında Galibiyet Peşinde

Galatasaray, Elfsborg Maçında Galibiyet Peşinde

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç ekibi Elfsborg ile oynayacakları maç öncesi hedeflerinin galibiyet olduğunu ifade etti.

Önemli Bir Maç

Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında şunları kaydetti: "İlk maçı kendi sahamızda kazanmıştık. Ancak ikinci maçta beklemediğimiz bir sonuç aldık. Yarın kazanarak bu durumu telafi etmemiz gerekiyor. Amacımız Avrupa'da ilk sekiz takım arasına girmek. Motivasyonumuz yüksek ve moralimiz yerinde. Süper Lig'deki durumumuz, oynadığımız futbol ve takımdaki birliktelik bize güç katıyor."

Rakibe Dikkat!

Buruk, Elfsborg'un geçiş hücumlarını etkili bir şekilde yapabildiğinin altını çizerek, "Kalitemizi sahaya yansıttığımızda rakipten daha üstün olmalıyız. Geçmişte topu rakibimize bıraktığımız maçlar oldu, bu yüzden dikkatli olmalıyız. Oyuncularıma ve taraftarımıza güveniyorum, Galatasaray'ın genlerinde Avrupa'daki başarı vardır." ifadelerini kullandı.

Kendi Sahamızda Oynamak Büyük Avantaj

Okan Buruk, maçın İstanbul'da oynanmasının büyük bir avantaj olduğunu belirterek, "Kendi sahamızda favori olduğumuz bir Avrupa kupası maçı oynayacağız. Kadro kalitemizle sahaya hazırlanıyoruz. Karşı takımın planlarına göre kendimizi ayarlamalıyız." açıklamasında bulundu.

Elfsborg'un Gücü

Rakibin güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken Buruk, "Elfsborg, Avrupa'da yüksek gol yüzdesine sahip bir takım. Geçen sezon İsveç Ligi'nde ikinci oldular. Roma'yı yendiler ve AZ Alkmaar ile zor bir maç sergilediler; bu yüzden dikkatli olmalı ve tüm konsantrasyonumuzu sahaya yansıtmalıyız." diye ekledi.

Osimhen'in Olgunluğu

Buruk, Victor Osimhen'in olgun karakteri hakkında, "Yaşı itibarıyla oldukça olgun bir futbolcu. Burada mutluluğunu ifade etti ve soyunma odası için önemli bir figür. Takıma olan katkısı çok değerli." dedi.

Maksimum Puan Hedefi

Kaleci Günay Güvenç ise, "Maksimum puana ulaşmak için mücadele ediyoruz. Her maçta kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Avrupa Ligi’nde ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım İçindeki Rolü

Günay, takım içinde kendisine düşen görevlerin önemine vurgu yaparak, "Oynasam da oynamasam da takımda önemli bir misyonum var. Yeni gelen oyunculara kulübün değerlerini aktarmak istiyorum. Bu yüzden takım için elimden geleni yapmaya hazırım." dedi.

Yedekte Beklemek Zor

Yedek beklemenin zorluğuna değinen Günay, "Son yıllarda hep sahada olan bir kaleci olduğum için oynamamak benim için zor. Ancak takım arkadaşım Muslera'nın performansını hep yüksek tutmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Osimhen ile Anlık Bir Bağ

Günay, son maçta Osimhen'in kendisine sarılmasıyla ilgili, "Osimhen ile yan yana oturuyordum. Maça girdiğinde bana sarılmasını beklemiyordum. Bu, onun takımına duyduğu bağlılığın bir göstergesi." dedi. Bu sırada Buruk, "Ben de doğum günümde ona sarılacağını düşündüm." diyerek espri yaptı.

Galatasray kalecisi Günay Güvenç, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İsveç temsilcisi...

Galatasray kalecisi Günay Güvenç, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İsveç temsilcisi Elfsborg ile yapacakları müsabaka öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasray kalecisi Günay Güvenç, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İsveç temsilcisi...

Galatasray kalecisi Günay Güvenç, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İsveç temsilcisi Elfsborg ile yapacakları müsabaka öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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