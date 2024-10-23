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Galatasaray Elfsborg'u 3-0 Geride Bıraktı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Elfsborg karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:24
Galatasaray Elfsborg'u 3-0 Geride Bıraktı

Galatasaray, Elfsborg'u Mağlup Ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşılaştı. İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti.

İlk Yarımda Öne Geçen Gol Atışları

2. dakikada Mertens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Icardi uygun pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Pettersson, topun ağlara gitmesini engelledi.

4. dakikada Ouma'nın ceza yayı gerisinden çektiği şut, kaleci Günay tarafından kontrol edildi. 10. dakikada, Sara tarafından kullanılan kornerde Icardi yine çok etkili oldu ama kaleci Pettersson topu son anda çeldi.

Galatasaray'ın İlk Golü

28. dakikada, Galatasaray sonunda golü buldu. Osimhen'in pasında, Mertens ceza yayından şutunu çekerek topu kaleye yolladı. Direkten dönen topu iyi takip eden Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0 yaptı.

İki Üst Üste Gol

39. dakikada Galatasaray, 2. golü buldu. Sara'nın sağdan ortasında Abdülkerim Bardakcı, altıpas içinde yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Yükselen top, önce yan direğe çarptı ardından kaleci Pettersson'a çarparak ağlara gitti: 2-0.

44. dakikada Barış Alper Yılmaz, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla skoru 3-0’a yükseltti.

İlk Yarı Sonuçlandı

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda nasıl bir mücadele sergileyecekleri merak konusu.

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