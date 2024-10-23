Galatasaray, Elfsborg'u Konuk Etti: Maç Notları

Galatasaray-Elfsborg Maçı Detayları

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, takımı sahaya 3-5-2 dizilişiyle çıkardı. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç ekibi Elfsborg ile RAMS Park'ta karşılaştı.

Maç Öncesi Gelişmeler

Sezonun ilk iki haftasını 4 puan ile geçen Galatasaray, bu karşılaşmada galibiyet arayışındaydı. Kaleyi Günay Güvenç korurken, savunmada Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı görev yaptı. Orta sahada ise Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Dries Mertens forma giydi. İleri uçta ise Mauro Icardi ile Victor Osimhen ikilisi gol peşindeydi.

Zorunlu Değişiklikler

Okan Buruk, Onvo Antalyaspor maçındaki ilk 11'e göre zorunlu olarak 3 değişiklik yaptı. Kaleci Fernando Muslera cezası, Ismail Jakobs sakatlığı ve Roland Sallai ise UEFA listesinde yer almaması nedeniyle kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen sahada yer aldı.

Icardi ve Osimhen İkinci Kez Birlikte

Mauro Icardi ile Victor Osimhen, bu sezon ikinci kez birlikte sahaya çıkarak Galatasaray'ın hücumunda önemli bir ikili oluşturdu. Her iki oyuncu, takımlarının son iki sezonundaki başarılarına önemli katkılar sağlıyor.

UEFA Başkanı Maçı İzledi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray-Elfsborg mücadelesini tribünden takip etti. Ceferin'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eşlik etti. İkiliyi RAMS Park'ta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek karşıladı.