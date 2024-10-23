Galatasaray, Elfsborg'u Zorlu Maçta 4-3 Yendi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Zorlu Bir Zafer Daha Aldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında, evinde karşılaştığı İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Maç, her iki takımın da etkili oyunuyla dikkat çekti.

Maçın Önemli Anları

46. dakikada Mauro Icardi’nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Victor Osimhen, kaleci Petterson ile karşı karşıya kaldı. Ancak Nijeryalı santrforun şutunu Petterson başarıyla çıkardı.

52. dakikada Elfsborg, maçta farkı 2’ye indirdi. Hedlund'un pasında Hult, altıpas çizgisi üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durum 3-1 oldu.

65. dakikada konuk takım, Barış Alper'in elle müdahalesi sonucu penalty kazandı. Baidoo, kendisine verilen penaltı atışını gole çevirdi ve skoru 3-2’ye getirdi.

66. dakikada Icardi’nin Barış Alper Yılmaz'dan aldığı pasla ceza sahasına girmesiyle kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat Petterson, vuruşunu kurtardı.

83. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2’ye çıkardı. Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yunus Akgün, topu altıpas çizgisine kadar getirip filelere gönderdi: 4-2.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında, Abdülkerim Bardakcı'nın hatalı pasında Baldursson topu kaparak Larsson’a aktardı. Larsson'un vuruşuyla arkadaşlar tekrar fileleri sarstı: 4-3.

Maçın son anlarında, 90+5. dakikada Galatasaray bir gol daha bulmuş gibi göründü ama VAR incelemesi sonucu Davinson Sanchez’in müdahalesi ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Sonuç

Maç, 4-3 Galatasaray lehine sonuçlanarak, Sarı-Kırmızılı ekibin Avrupa arenasındaki önemli galibiyetlerinden biri oldu.