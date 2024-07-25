Galatasaray Elias Jelert ile Transfer Görüşmelerine Başladı

Galatasaray, Elias Jelert ile Görüşmeler Başladı

İstanbul kulübü Galatasaray, Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'in transfer çalışmalarını resmen başlattı.

Resmi Açıklama

Sarı-kırmızılı ekip yaptığı basın açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Kopenhag ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kopenhag ile Anlaşmanın Detayları

Daha önce Kopenhag Kulübü, 21 yaşındaki genç futbolcu için Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edildiğini duyurmuştu. Elias Jelert, Kopenhag’da toplamda 97 resmi maçta 21’ini UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde olmak üzere forma giydi.