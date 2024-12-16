Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Almanya'da Rasta Vechta ile Karşılaşıyor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Almanya'da Rasta Vechta ile Mücadele Ediyor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Rasta Vechta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadele, Rasta Dome Vechta'da oynanacak ve TSİ 22.30'da başlayacak.

D Grubu'nda geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 yenilgi alan Galatasaray, 2. sırada yer almakta. Rasta Vechta ise 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 3. basamakta bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu için play-in oynamayı daha önce garanti altına almıştı.