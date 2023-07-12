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Galatasaray eski yıldızını Beşiktaş'a kaptırdı! Flaş transfer taraftarları birbirine düşürdü

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Galatasaray eski yıldızını Beşiktaş'a kaptırdı! Flaş transfer taraftarları birbirine düşürdü
Galatasaray'dan Beşiktaş'a golcü transferi! Ayrıntılar haberimizde...

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de şampiyonluk için ilerleyen Beşiktaş, en büyük rakibi Galatasaray'dan bir transfer daha aldı! 

Geçen sezon Şenol Güneş'in göreve başlamasıyla beraber olumlu kazanımlar elde etmesiyle dikkatleri toplayan Beşiktaş'ta önemli anlar yaşanıyor. Cenk Tosun'un geçirdiği sakatlığın ardından yerli golcü arayan siyah-beyazlı takım, golcü transferinde muradına erdi!

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Transfer döneminde sessiz kalan takımlardan biri olan Beşiktaş, Galatasaray'ın eski golcülerinden biri olan Halil Dervişoğlu'nu kadrosunun bir parçası haline getirdi.

Beşiktaş, önümüzdeki dönem İngiliz takımı Brenford ile sözleşmesi bitecek olan golcüyü İstanbul'a getirdi. Buna ek olarak, Beşiktaşlı ekibin İngilizler'e beş yüz bin euro başarı bonusu vereceği bildirildi.

Bunun öncesinde Galatasaray’ın oyuncusu olan Halil, tam 15 kere görev yaptığı A Milli Takımı'nda da altı gole sahip. Geçtiğimiz dönem şampiyonluk takımlarından Burnley’e kiralanmış olan Halil Dervişoğlu, oynadığı 9 maçta 1 gol atmış durumda.

Transfer gelecek günlerde resmi olarak bildirilecektir.

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