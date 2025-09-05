DOLAR
Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, 14 Eylül Pazar günü Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 22:07
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman Detayları

Kulübün açıklamasına göre antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başladı ve ilk etapta laktat testi yapıldı.

Seans; dinamik ısınma, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi ve antrenman dört takımlı turnuva ile tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

