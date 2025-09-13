Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Süper Lig'de 5'te 5 Yaptı

Galatasaray, Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle Eyüpspor'u 2-0 yenip Süper Lig'de 5'te 5 yaptı; puanını 15'e yükseltti.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 19:22
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek sezona 5'te 5 ile başladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 yenerek ligdeki beşinci maçından da 3 puan çıkardı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, böylece puanını 15'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Maç özeti

İlk yarı düşük tempoda geçti. Ev sahibi takımın çok sayıda oyuncuyla savunmaya çekildiği ilk 45 dakikada top ağırlıklı olarak Galatasaraylı futbolcuların kontrolündeydi; buna rağmen net gol pozisyonu üretilemedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının ilk 10 dakikasında Eyüpspor daha atak görünse de sonrasında oyunun hakimiyetini ele alan Galatasaray, daha fazla ve net pozisyon buldu. Mauro Icardi, 73. dakikada skoru açarken; maçın son bölümünde, 89. dakikada Yunus Akgün farkı ikiye çıkardı ve karşılaşma 2-0 tamamlandı.

Gol ve oyuncu performansları

Mauro Icardi, bu sezon ligde üçüncü golünü kaydetti. Eyüpspor maçına kadar ligde 3 maçta toplam 50 dakika süre almış olan Arjantinli santrfor, bu karşılaşmayla birlikte bu sezonki performansını 4. maçta 3 gole taşıdı.

Yunus Akgün, bu sezon ilk kez gol sevincini yaşadı. 25 yaşındaki milli futbolcu, geçen sezon 44 resmi maçta 12 gol atmış; bu sezon Süper Lig'de 5. maçında ilk golünü attı.

Yedekler ve dönüşler

Barış Alper Yılmaz, transfer süreci sonrası 2 maç aradan sonra kadroya döndü. Milli futbolcu, 57. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna girdi; oyuna girdikten sonra etkili bir performans sergiledi, bir şutu direkten döndü ve Yunus Akgün'ün golünde son pası verdi.

Ahmed Kutucu ise bu sezon ilk resmi maçında süre aldı. Geçen sezon ara transferde Eyüpspor'dan kadroya katılan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, 69. dakikada Leroy Sané'nin yerine oyuna dahil oldu.

İstatistikler ve seri

Galatasaray, ligde oynadığı ilk 5 maçta toplam 15 gol attı ve kalesinde sadece 1 gol gördü. Takım, hücumda olduğu kadar savunmada da etkili bir performans sergiliyor.

Ayrıca Galatasaray, son 16 resmi maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Deplasmanda ise son 7 karşılaşmasından puan kaybı olmadan ayrıldı; bu deplasmanlarda toplam 20 gol atıp kalelerinde sadece 1 gol gördüler.

Taraftar anı ve tezahürat

Maçta dikkat çeken bir başka an ise kulübün klasikleşen üçlü tezahüratını Barış Alper Yılmaz'ın başlatmasıydı. Transfer sürecinde yaşanan sıkıntılar sonrası formasından uzak kalan oyuncu, Doğu tribününe giderek tezahüratı başlattı. Taraftarlar ayrıca Wilfried Singo ve ilk kez Galatasaray formasıyla sahaya çıkan Uğurcan Çakır'ı da çağırıp coşkuyu artırdı.

Sonuç: Galatasaray, Eyüpspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle sezonun ilk bölümünde dominant performansını sürdürdü ve ligde liderliğini korudu.

