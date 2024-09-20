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Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazır

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanını tamamladı. Mauro Icardi takımla çalıştı, Ziyech'in iyileşme süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:43
Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazır

Galatasaray Derbi Hazırlıklarını Tamamladı

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanın Detayları

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Okan Buruk’un yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Çalışmalar, iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti ve ardından taktik organizasyonlarla sona erdi.

Önemli İsimler

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışarak forma hazır olduğunu gösterdi. Diğer yandan, tedavisi süren Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise saha çalışmalarına başlamış durumda.

Derbi Saati ve Yeri

İki takımın karşı karşıya geleceği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 20.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak. Taraftarlar, büyük bir heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

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