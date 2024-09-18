Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı önemli derbinin hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde çalışmalara hız verdi.

Bugünkü Antrenman ve Çalışmalar

Açıklamalara göre, antrenmanda futbolcuların önce pas ve topa sahip olma çalışmaları yaptığı, ardından da çift kale maç yaptıkları belirtildi. Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan derbi için yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.