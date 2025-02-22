Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Öncesi Başkanların Karnesi: Dursun Özbek Üstünlüğüyle Karşılaşıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe başkanları arasında Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Özbek, derbilerdeki 12 karşılaşmada 5 galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 12:01
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Öncesi Başkanların Karnesi: Dursun Özbek Üstünlüğüyle Karşılaşıyor

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Öncesi Dursun Özbek ve Ali Koç'un Rekabeti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde, başkanlar Dursun Özbek ve Ali Koç arasındaki rekabet mercek altına alınıyor. Dursun Özbek, sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 12 derbi mücadelesinde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile öne çıkıyor.

Dursun Özbek’in Derbi Performansı

Özbek, Galatasaray Kulübü başkanlığına ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde seçilmiş ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapmıştır. Bu sürede ligde 5, Türkiye Kupası’nda ise 1 Fenerbahçe derbisi oynamıştır. Özbek'in yönetimindeki Galatasaray, bu derbilerde Fenerbahçe ile 3 kez berabere kalırken, 2 kez de mağlup olmuştur. Ayrıca, 26 Mayıs 2016'da kazandığı Türkiye Kupası finaliyle önemli bir başarıya imza atmıştır.

2022 yılına gelindiğinde, Özbek ikinci döneminde 6 Fenerbahçe derbisine çıkarak, 3 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etmiştir. Fenerbahçe'nin bir derbi maçında sahadan çekilmesi, Galatasaray'a hükmen galibiyet kazandırmıştır. Özbek yönetimindeki Galatasaray, toplamda 12 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 14 gol atıp, 6 gol yemiştir.

Ali Koç'un Derbi Başarısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise 3 Haziran 2018 tarihinde göreve başlamış ve toplamda 13 Galatasaray derbisi yaşamıştır. Bu derbilerde Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, 5 maç beraberlikle sonuçlanmış ve Galatasaray 5 kez kazanmıştır. Koç döneminde, sarı-lacivertliler toplamda 10 gol atarken, sarı-kırmızılılar 17 gol sevinci yaşamıştır.

Koç ve Özbek Rekabetinin Sonuçları

Koç ve Özbek'in aynı dönemde görevde olduğu derbi maçlarında ise Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Bu süreçte Süper Lig’de 5, Süper Kupa'da ise 1 derbi oynanmış; Galatasaray 3 galibiyet, Fenerbahçe 1 galibiyet almış ve 1 maçta eşitlik sağlanmıştır. Süper Kupa'daki derbi, Fenerbahçe'nin ilk dakikada geri düşmesi ve sahadan çekilmesi ile 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmiştir.

Bu dönemde, sarı-kırmızılı ekip toplamda 12 gol atarken, sarı-lacivertliler yalnızca 2 golle karşılık verebilmiştir.

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