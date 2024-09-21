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Galatasaray Fenerbahçe Derbisinde Galip Gelerek Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Süper Lig'de 6'da 6 yaptı ve liderliğini pekiştirdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 22:34
Galatasaray Fenerbahçe Derbisinde Galip Gelerek Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray Derbiden 3 Puanla Ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek sezonun mükemmel başlangıcını sürdürdü.

Maçın Detayları

Ülker Stadı'nda gerçekleşen maçın başlarında sarı-kırmızılı ekip, rakip takımın baskısına rağmen sağlam savunma yaparak kalesini gole kapattı. Maçın 20. dakikasında, Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic'in kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti. Ardından, Victor Osimhen ile Dries Mertens'in bağlantısı sonucu 28. dakikada gelen gol ile fark 2'ye çıktı. İlk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci Yarıda Galatasaray İvme Kazandı

İkinci yarıda Galatasaray hızlı bir başlangıç yaparak 59. dakikada Gabriel Sara'nın şık golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Fenerbahçe, 63. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı golüyle farkı 2'ye indirse de galip gelen taraf 3-1'lik sonuçla Galatasaray oldu.

Galatasaray Tarihinde Eşsiz Bir Başlangıç

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig tarihindeki en iyi başlangıcını 2009-2010 sezonunda yapmıştı ve bu sezon 6'da 6 yaparak bu başarıyı tekrarladı.

Puan Durumu

Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkararak liderlik koltuğunu güçlendirdi.

Kadıköy'de Başarılı Performans

Galatasaray, Kadıköy'deki son 8 derbide sadece 1 kez kaybetti ve bu galibiyetle birlikte bu başarısını 4. kez tekrarladı.

Kritik Anlar

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, önemli bir kurtarışla takımının öne geçmesini sağladı. Ayrıca, Lucas Torreira'nın şutu sonucunda gelen gol de dikkat çekiciydi.

Mertens ve Sara'nın Başarıları

Dries Mertens, bu sezonki 3. golünü atarak formunu sürdürürken, yeni transfer Gabriel Sara ise ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Deplasmandaki Performansı

Galatasaray, son 15 Süper Lig maçında mağlup olmadan yollarına devam ediyor. Son 12 deplasman maçını kazanarak dikkat çekti.

Yeni Transfer Sallai İlk Maçına Çıktı

Roland Sallai, ilk kez Galatasaray forması giyerek 75. dakikada oyuna dahil oldu.

Derbiye Dair Sarı Kartlar

Galatasaray mücadeleyi 6 sarı kartla tamamladı. Fenerbahçe'den de bazı oyuncular sarı kart gördü.

Taraftarla Kutlama

Galatasaraylı oyuncular, maç sonrası taraftarlarıyla birlikte galibiyeti kutladı, büyük sevinç yaşandı.

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