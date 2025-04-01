Galatasaray, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Karşılaşıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe Karşı Karşıya!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fenerbahçe ile büyük bir mücadeleye çıkıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak olan maç saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek. Maç, ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray'ın Turnuvalardaki Performansı

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alarak 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Topladığı 5 puanla, aynı puan ve averaja sahip olan Rams Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi. Ancak grubunu ikinci sırada tamamladığı için ev sahibi avantajını kaybeden Galatasaray, bu kez deplasmanda mücadele edecek.

Fenerbahçe ile Bu Sezonki Üçüncü Maç

Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de daha önce 2 derbi oynandı; Kadıköy'deki karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı, ancak RAMS Park'taki derbi 0-0 berabere sona erdi.

Maçta Olası Uzatma ve Penaltılar

Çeyrek final müsabakası, tek maç üzerinden oynanacak. Eğer 90 dakikada eşitlik bozulmazsa, 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak; eğer eşitlik devam ederse, turu geçecek takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek.

Galatasaray'ın Son Durumu

Bu sezon, Galatasaray ulusal organizasyonlarda yalnızca Beşiktaş'a mağlup oldu. 32 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Son 10 resmi maçında ise sadece 4 galibiyet elde eden Galatasaray, bu sezonki zorlu süreçte performansını artırmaya çalışıyor.

Kritik Derbi Öncesi Tam Kadro

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkmaya hazırlanıyor. Sakatlığını atlatan Ismail Jakobs ve Beşiktaş derbisinde görev alamayan Roland Sallai kadroda bulunabilir. Ayrıca, Elias Jelert'in durumu ise bugün yapılacak antrenmanda netlik kazanacak.

Galatasaray, yarın Fenerbahçe’yi yenerek, Beşiktaş’a karşı yaşadığı mağlubiyeti telafi etmeyi hedefliyor. Hem psikolojik avantaj sağlamak hem de şampiyonluk yarışında momentum kazanmak için kritik bir maça çıkacak.