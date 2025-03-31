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Galatasaray, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, 2 Nisan'da Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 20:57
Galatasaray, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçı için hazırlıklarını devam ettiriyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmaları ile başladı.

Geniş alanda topa sahip olma organizasyonları ile süren idman, ardından savunma-hücum geçişleri ve orta-şut çalışmaları ile tamamlandı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenman ile Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sonlandıracak.

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