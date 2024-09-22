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Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 Yenerek İki Takım Arasındaki Derbide Öne Geçti

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Buruk, galibiyeti camiaya armağan etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 00:06
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 Yenerek İki Takım Arasındaki Derbide Öne Geçti

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 Mağlup Etti

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1'lük skorla yendi. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, oyuncularını tebrik etti.

Maç Sonrası Yorumlar

Buruk, maçın değerlendirmesini yaparken, "Önceden planladığımız eğilimleri ilk yarıda başarılı bir şekilde uyguladık. Devre arasına 2-0 önde girdik. İlk golü atmak kritik öneme sahipti," ifadelerini kullandı.

Maç öncesinde ve sırasında rakip takımın güçlü oyuncularına odaklandıklarını vurgulayan Buruk, "Allan Saint-Maximin'in geçiş oyunlarında bazı pozisyonlar verdik, ancak genel olarak rakibimizi çözme konusunda başarılıydık," dedi.

Gelecek Hedefler

Buruk, transfer dönemi kapandıktan sonra takımın daha iyi bir uyum sağladığını ve performanslarının artış göstereceğini belirtti. "Artık daha takımız, birbirimizi daha çok tanıyoruz. İlerleyen haftalarda daha güçlü performans göstereceğiz," dedi.

Profesyonel Bir Atmosfer

Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho ile sağlıklı bir iletişim kurduklarını belirtirken, maçın temiz geçtiğini vurguladı. Ayrıca, Mourinho'nun Galatasaray'la ilgili önceki ifadeleri hakkında, "Hataları kabul etmek ve zamanı iyi değerlendirmek önemli," şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Buruk, bu değerli galibiyeti Galatasaray camiasına ve taraftarlarına armağan ettiğini sözlerine ekledi.

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