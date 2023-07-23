Galatasaray, Fenerbahçe'nin İstediği Zaha'yı Açıkladı

Süper Lig devi Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Wilfried Zaha'yı açıkladı.

Sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabından sarı lacivertlilere "Ali Cabbar" şarkısıyla gönderme yaptı.

SOSYAL MEDYADAN GÖNDERME YAPTILAR

Fenerbahçe'nin de transferi için yoğun uğraş verdiği Wilfried Zaha'a Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılı takım, sosyal medya hesabından flaş bir göndermede bulundu. Galatasaray, "ZAHAHA" mesajıyla ve arka fonda çalan Emir Can İğrek'in seslendirdiği "Ali Cabbar" şarkısıyla flaş bir gönderme yaptı.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Fenerbahçe'nin uzun zamandır peşinde olduğu Zaha'yı açıklayan Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.