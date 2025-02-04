Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Manisa Basket ile Karşılaşıyor

Galatasaray, Manisa Basket ile FIBA Şampiyonlar Ligi Maçına Çıkıyor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi J Grubu ikinci maçında yarın Manisa Basket'e konuk olacak. Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan bu heyecan dolu müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İlk Maçtan Sonra Yeni Bir Başlangıç

Sarı-kırmızılılar, gruptaki ilk maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibine deplasmanda 86-66 gibi bir skorla mağlup olmuştu. Bu mücadelede iki ekip de gruplarındaki ilk karşılaşmalarından yenilgi ile ayrıldı.

Hedef Çeyrek Final

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta gerçekleştirilen mücadeleler sonucunda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Galatasaray, bu önemli karşılaşmada kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Geçmiş Rekabet

Öte yandan, iki ekibin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Galatasaray, uzatmalar sonucunda 115-105 kazanmıştı. Bu karşılaşma, yarınki maçın öncesinde iki takım arasındaki rekabetin ne kadar heyecan verici olduğunun bir kanıtı niteliğinde.

Galatasaray ve Manisa Basket arasında oynanacak bu karşılaşma, basketbol severler için önemli bir mücadele olarak değerlendiriliyor.