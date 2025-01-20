Galatasaray Florya Arazisi İçin İhale İlanı Yayınladı

Galatasaray Kulübü, Florya arazisinin satışı için ihale tarihlerini açıkladı. İlk oturum 24 Mart, ikinci oturum ise 8 Nisan'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:11
Galatasaray Florya Arazisi İçin İhale İlanı Yayınladı

Galatasaray Florya Arazisi İhalesi Başlıyor

Galatasaray Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazinin 'arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemi ile' değerlendirilmesine yönelik ihale ilanını duyurdu.

İhale Tarihleri ve Detaylar

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, ihale süreci iki aşamadan oluşacak. İlk oturum 24 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecekken, ikinci oturum ise 8 Nisan Salı günü saat 11.00'de RAMS Park'ta yapılacak. İhalede kapalı teklif ve açık artırma usulleri uygulanacak.

Ayrıca, ihalenin canlı yayınlanacağı bilgisi de verildi. Son teklif verme süresi ise 21 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

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