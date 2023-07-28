Galatasaray Fred ile Anlaşma Sağladı

Son olarak Mauro Icardi'yi KAP'a bildiren Galatasaray, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'le anlaşma sağladı.

Yeni sezonda kadrosuna yıldız isimleri dahil eden Galatasaray, yine boş durmuyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig devi Manchester United'dan Fred ile büyük ölçüde anlaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile yaptığı görüşmelerde kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaştı.