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Galatasaray Fuzul, Derbide Fenerbahçe'yi Mağlup Etti: 83-79

Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'yi 83-79 yenerek namağlup serisini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:33
Galatasaray Fuzul, Derbide Fenerbahçe'yi Mağlup Etti: 83-79

Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe'yi Mağlup Etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu'nun 3. hafta derbi maçında Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe İstanbul Jet ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede, Galatasaray rakibini 83-79 mağlup etmeyi başardı.

Maçın Detayları

Maçın başlangıcında sarı-kırmızılı takım, ilk çeyreği 24-16 önde kapatarak dikkat çekti. Devre arasına da 46-36’lık skorla üstün giden Galatasaray, üçüncü çeyreği de 60-56 önde tamamladı.

Sonuç olarak, Galatasaray Fuzul, bu galibiyetle birlikte sezona 3’te 3 yaparak namağlup devam ederken, Fenerbahçe İstanbul Jet ilk yenilgisini almış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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