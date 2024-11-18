Galatasaray Fuzul, Derbide Fenerbahçe'yi Mağlup Etti: 83-79

Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe'yi Mağlup Etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu'nun 3. hafta derbi maçında Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe İstanbul Jet ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede, Galatasaray rakibini 83-79 mağlup etmeyi başardı.

Maçın Detayları

Maçın başlangıcında sarı-kırmızılı takım, ilk çeyreği 24-16 önde kapatarak dikkat çekti. Devre arasına da 46-36’lık skorla üstün giden Galatasaray, üçüncü çeyreği de 60-56 önde tamamladı.

Sonuç olarak, Galatasaray Fuzul, bu galibiyetle birlikte sezona 3’te 3 yaparak namağlup devam ederken, Fenerbahçe İstanbul Jet ilk yenilgisini almış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.