Galatasaray, Gabriel Sara'yı Transfer Etti

Galatasaray'da Yeni Bir Yüz: Gabriel Sara

İstanbul'un köklü futbol kulübü Galatasaray, İngiltere Championship takımlarından Norwich City'den 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı.

Transfer Detayları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Bu anlaşma çerçevesinde, Sara için toplam 18 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Söz konusu meblağ, 3 yıl boyunca eşit taksitler halinde ödenecek.

Sözleşme Şartları

Galatasaray ile 5 yıllık bir sözleşmeye imza atan Gabriel Sara'nın, kulüpteki yıllık ücreti 2 milyon 750 bin avro olacak. Sara'nın başarıları ve kariyeri, Galatasaray'daki futbol kariyerinin şekillenmesine katkı sağlayacak.

Kariyerine Genel Bakış

Brezilyalı futbolcu, futbol kariyerine kendi ülkesinin Sao Paulo takımında başladı ve 2022 yılında Norwich City'ye transfer oldu. Burada geçirdiği zaman zarfında toplam 96 maç oynayıp, 21 gol ve 17 asist ile dikkat çekti.

Galatasaray Tarihinin En Pahalı Transferi

Gabriel Sara, Galatasaray tarihindeki en pahalı transfer unvanını elinde bulunduruyor. Bu rekor, daha önce Mario Jardel ile 17 milyon avro ile elde edilmişti.