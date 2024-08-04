Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Galatasaray, Gabriel Sara'yı Transfer Etti

Galatasaray, Norwich City'den Gabriel Sara'yı transfer ederek tarihi bir anlaşmaya imza attı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 23:18
Galatasaray, Gabriel Sara'yı Transfer Etti

Galatasaray'da Yeni Bir Yüz: Gabriel Sara

İstanbul'un köklü futbol kulübü Galatasaray, İngiltere Championship takımlarından Norwich City'den 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı.

Transfer Detayları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Bu anlaşma çerçevesinde, Sara için toplam 18 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Söz konusu meblağ, 3 yıl boyunca eşit taksitler halinde ödenecek.

Sözleşme Şartları

Galatasaray ile 5 yıllık bir sözleşmeye imza atan Gabriel Sara'nın, kulüpteki yıllık ücreti 2 milyon 750 bin avro olacak. Sara'nın başarıları ve kariyeri, Galatasaray'daki futbol kariyerinin şekillenmesine katkı sağlayacak.

Kariyerine Genel Bakış

Brezilyalı futbolcu, futbol kariyerine kendi ülkesinin Sao Paulo takımında başladı ve 2022 yılında Norwich City'ye transfer oldu. Burada geçirdiği zaman zarfında toplam 96 maç oynayıp, 21 gol ve 17 asist ile dikkat çekti.

Galatasaray Tarihinin En Pahalı Transferi

Gabriel Sara, Galatasaray tarihindeki en pahalı transfer unvanını elinde bulunduruyor. Bu rekor, daha önce Mario Jardel ile 17 milyon avro ile elde edilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor