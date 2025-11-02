Galatasaray GAİN 1-0 Ünye Kadın SK | Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Galatasaray GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 7. haftasında Ünye Kadın SK'yi 1-0 mağlup etti. Valentina Giacinti 72. dakikada golü kaydetti.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 16:59
Maç Özeti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan karşılaşmada Galatasaray GAİN, deplasmanda Ünye Kadın SK ile karşılaştı. Mücadele, konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Skor ve Gol

Maç 1-0 Galatasaray GAİN üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın tek golü 72. dakikada Valentina Giacinti tarafından kaydedildi.

Yer

Karşılaşma, ev sahibi ekip Ünye Kadın SK'nin maçlarına ev sahipliği yapan Ünye Şehir Stadı'nda oynandı.

Galatasaray GAİN, bu sonuçla ligde önemli bir deplasman galibiyeti elde etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Ünye Kadın SK, sahasında Galatasaray GAİN ile karşılaştı.

