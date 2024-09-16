Galatasaray, Gaziantep FK ile Karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, yarın akşam RAMS Park'ta Gaziantep FK ile yüz yüze gelecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın Önemi

Sarı-kırmızılı ekip, 4 maçta 4 galibiyet alarak averajla 2. sırada yer almakta. Galatasaray, topladığı 12 puan ile lider Fenerbahçe'nin yalnızca 1 puan gerisinde bulunuyor. Gaziantep FK ise 3 maçta sadece 3 puan toplayarak 14. sırada yer almakta.

Eksikler Listesi

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Icardi, Adana Demirspor maçında, Ziyech ise Fas Milli Takımı ile Lesotho arasında oynanan karşılaşmada sakatlandı.

Yeni Transferler Oynayamıyor

Galatasaray'ın yeni yıldızları Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği bu maçta görev alamayacak. Bu oyuncular, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen müsabakasından sonra takıma katıldılar.

Galatasaray’ın Gösterdiği Performans

Galatasaray, ligde çıktığı 4 maçta toplamda 14 gol kaydetti. Takım, Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'a ise beşer gol atmayı başardı.