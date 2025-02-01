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Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, 3 Şubat'ta Gaziantep FK ile oynayacağı maç hazırlıklarına Florya Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:59
Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ile devam etti. Futbolcular, topa sahip olma antrenmanının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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