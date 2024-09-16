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Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Gaziantep FK ile yapacağı maça hazırlıklarını tamamladı ve antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 20:06
Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazır

Galatasaray, yarın kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçına yönelik hazırlıkları tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile maça hazır hale geldi.

İdman Detayları

Kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ardından oyuncular 8'e 2 pas çalışması yaptı ve son olarak taktik organizasyon üzerine yoğunlaştı.

Maç Bilgileri

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Taraftarlar bu heyecan dolu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

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