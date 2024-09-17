Galatasaray, Gaziantep FK'yi Ağırladı: Maç Öncesi Notlar

Galatasaray ve Gaziantep FK Karşı Karşıya

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Gaziantep FK'yi ağırladı. Teknik direktör Okan Buruk, Çaykur Rizespor ile oynanan son lig maçında zorunlu olarak ilk 11'de 2 değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Maçın Detayları

Galatasaray, sezona 4'te 4 ile başlayan bir ekip olarak, Gaziantep FK ile oynayacağı maç için sahaya çıktı. Bu müsabaka, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'undaki Young Boys ile olan karşılaşmalar nedeniyle daha önce ertelenmişti.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada ev sahibi ekip şu oyuncularla maça başladı: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi.

Yedek Kulübesindeki Gençler

Galatasaray'ın yedek kulübesinde de 21 yaş ve altı 7 futbolcu yer aldı. Buruk, sakatlıklar ve statü gereği kadroya alınamayan oyuncular nedeniyle genç oyuncularına şans verdi. Yedekteki isimler arasında 18 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman ve Recep Yalın Dilek bulunuyor.

Öne Çıkan Oyuncular

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, bu maça 11'de başlayan ilk oyuncu oldu. Sezon içinde önceki 4 Süper Lig maçında sonradan oyuna dahil olan Batshuayi, bu karşılaşmada başlangıç kadrosuna katıldı ve bir golü bulunuyor.

Berkan Kutlu ise, klasik bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen bu maçta sol bek olarak görev aldı. Okan Buruk, genç oyuncularıyla birlikte takımın dinamiklerini değiştirmeyi hedefliyor.

Selçuk İnan'a Sevgi Gösterisi

Galatasaray taraftarları, eski kaptanları ve şu anki Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan’ı tribüne çağırdı. İnan, eski takımına duyduğu sevgiyi gösterirken, Fernando Muslera ile hasret giderdi. Taraftarlar, İnan’a büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.