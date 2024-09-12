Galatasaray, Genç Yetenek Ali Efe'yi Kiralık Olarak Ankara Demirspor'a Gönderdi

Galatasaray'dan Yeni Transfer

Galatasaray Spor Kulübü, genç futbolcu Ali Efe Çördek'i Kartal Bulvarspor'dan kadrosuna kattı. 19 yaşındaki yeteneğin yeni adresi ise Ankara Demirspor oldu.

Kulüpten Resmi Açıklama

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Ali Efe Çördek ve kulübü Kartal Bulvarspor ile oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca futbolcunun, 2024-25 sezonu için geçici transferi konusunda Ankara Demirspor kulübü ile de anlaşmaya varılmıştır."