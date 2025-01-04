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Galatasaray-Göztepe Maçından Önemli Notlar

Galatasaray, Göztepe ile oynadığı maçta kadro değişikliklerine gitmedi. Abdülkerim Bardakcı 100. maçını kutladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 19:16
Galatasaray-Göztepe Maçından Önemli Notlar

Galatasaray-Göztepe Maçı Detayları

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk etti. Teknik direktör Okan Buruk, Bellona Kayserispor karşısında 5-1 kazandıkları maçta belirlediği ilk 11'i Göztepe maçında da sahaya sürdü.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Galatasaray'ın başlangıç kadrosu şu oyunculardan oluştu: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen.

Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Yusuf Demir, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Ekstra Bilgiler

Göztepe karşısında kadroda yer almayan Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay'ın durumu dikkat çekti. Ziyech son zamanlardaki formsuzluğu nedeniyle kadroya alınmazken, ailevi sorunları nedeniyle Demirbay da maç kadrosunda yer almadı.

Abdülkerim Bardakcı, bu maçla birlikte Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıktı. maç öncesinde kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından kendisine plaket verildi ve sırtında '100' yazan bir forma hediye edildi.

Galatasaray, 2025 yılında ilk kez taraftarlarıyla buluştu. Önceki maçı, 16. haftada oynanan Trabzonspor karşılaşmasıyla gerçekleştirmişti.

Unutulmaz Anma

Maç öncesinde, tedavi gördüğü hastanede vefat eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur anıldı. RAMS Park'ta sanatçının şarkıları çalındı ve fotoğrafı skor tabelasına yansıtıldı. Taraftarlar ayrıca Tayfur için tribünlerde pankartlar açtı.

Göztepe'deki Değişiklikler

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde iki değişiklik yaptı. Göztepe kadrosu, Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton Jorge, Koray Günter, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Kuryu Matsuki, Djalma, David Tijanic ve Romulo olarak sahaya çıkarken, yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Victor Hugo, Ahmet Ildız, Juan da Silva, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare ve Ogün Bayrak yer aldı.

Sakatlığı bulunan Doğan Erdoğan, David Datro Fofana, Isaac Solet ve Kubilay Kanatsızkuş, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.

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