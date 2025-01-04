DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.472.408,93 0,17%

Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Göztepe'yi 2-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 21:10
Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray'dan Kritik Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Bu önemli karşılaşmada Galatasaray, kritik bir galibiyet alarak puan tablosundaki yerini sağlamlaştırdı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 61. dakikasında Galatasaray, yeniden öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mertens, sağdan savunmanın arkasına sarkan Yunus Akgün'e pasını aktardı. Yunus, çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu ve skoru 2-1 yaptı.

76. dakikada Göztepe, eşitlik için büyük bir fırsat yakaladı. Dennis’in ceza sahasına gönderdiği ortada Juan, kafayla Romulo'ya indirdi. Romulo, rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda vuruş yapmak isterken Jakobs son anda araya girdi. Boşta kalan topu ise Muslera, iki hamlede kontrol etti.

80. dakikada ise Göztepe bir başka gol pozisyonu yaşadı. Sara tarafından soldan kullanılan korner atışında, Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa Abdülkerim Bardakçı vurdu. Kaleci Lis'in yakın mesafeden çeldiği top, Osimhen'e çarparak Torreira'nın önünde kaldı. Torreira, topu kafayla ağlara göndermek istedi, ancak gol inceleme sonrası ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Maçın son dakikalarında, 90+8'de Galatasaray hızlı bir atak gerçekleştirdi. Rakip ceza sahası önüne topla gelen Sallai, sağdan atağa katılan Batshuayi'ye meşin yuvarlağı aktardı. Batshuayi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Lis, gole izin vermedi.

Sonuç olarak, Galatasaray, Göztepe'yi 2-1'lik skorla geçen taraf oldu ve önemli bir üç puan elde etti.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Reeder Samsunspor, Trabzonspor'u 2-1 Yenerek Öne Geçti
2
Fenerbahçe Opet, Namağlup Unvanını Koruma Hedefinde
3
Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü
4
Eyüpspor, Antalyaspor'u 4-1 Mağlup Etti
5
Aliağa Petkimspor Deplasmanda Galip Geldi: Onvo Büyükçekmece'yi 72-67 Yendi
6
Boluspor, Yeni Malatyaspor'u 4-2 ile Geçti
7
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü