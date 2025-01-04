Galatasaray'dan Kritik Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Bu önemli karşılaşmada Galatasaray, kritik bir galibiyet alarak puan tablosundaki yerini sağlamlaştırdı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 61. dakikasında Galatasaray, yeniden öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mertens, sağdan savunmanın arkasına sarkan Yunus Akgün'e pasını aktardı. Yunus, çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu ve skoru 2-1 yaptı.

76. dakikada Göztepe, eşitlik için büyük bir fırsat yakaladı. Dennis’in ceza sahasına gönderdiği ortada Juan, kafayla Romulo'ya indirdi. Romulo, rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda vuruş yapmak isterken Jakobs son anda araya girdi. Boşta kalan topu ise Muslera, iki hamlede kontrol etti.

80. dakikada ise Göztepe bir başka gol pozisyonu yaşadı. Sara tarafından soldan kullanılan korner atışında, Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa Abdülkerim Bardakçı vurdu. Kaleci Lis'in yakın mesafeden çeldiği top, Osimhen'e çarparak Torreira'nın önünde kaldı. Torreira, topu kafayla ağlara göndermek istedi, ancak gol inceleme sonrası ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Maçın son dakikalarında, 90+8'de Galatasaray hızlı bir atak gerçekleştirdi. Rakip ceza sahası önüne topla gelen Sallai, sağdan atağa katılan Batshuayi'ye meşin yuvarlağı aktardı. Batshuayi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Lis, gole izin vermedi.

Sonuç olarak, Galatasaray, Göztepe'yi 2-1'lik skorla geçen taraf oldu ve önemli bir üç puan elde etti.