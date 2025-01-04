Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 3 puanla ayrıldı ve namağlup unvanını sürdürdü.

Maçın Kritik Anları

RAMS Park'ta oynanan bu önemli karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, maçın 10. dakikasında Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Ancak konuk takım Göztepe, 27. dakikada Romulo ile bulduğu golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda üstünlüğü yeniden ele geçiren Galatasaray, 61. dakikada Yunus Akgün ile skoru 2-1 yapmayı başardı. Maçın geri kalan kısmında başka gol olmayınca, Galatasaray 2-1’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Liderlik ve Puan Durumu

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, toplamda 47 puana ulaştı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 17 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek namağlup liderliğini pekiştirdi.

Osimhen ve Akgün'ün Performansları

Victor Osimhen, 12. maçında 10. golünü atarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, son 4 maçında da 4 gol kaydetmiş durumda. Diğer oyuncu Yunus Akgün ise, ligdeki son dört maçta birer gol atarak formunu sürdürdü ve toplamda 11 gole ulaştı.

Galatasaray’ın Yenilmezlik Serisi

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde son 21 maçında mağlup olmadı. Bu süreçte 16 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Takımın son yenilgisi ise, 27 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys karşısında yaşanmıştı.

VAR Tartışmaları

Galatasaray, 80. dakikada Lucas Torreira ile bulduğu golün VAR incelemesi sonrası iptal edildiği bir pozisyon yaşadı. Bu golde Osimhen’in ofsaytta olduğunu belirten VAR hakemleri, maçı etkileyen önemli bir duruma imza attı.

Göztepe’nin Durumu

Göztepe, bu sezon “Dört büyükler” arasında sadece Galatasaray'a kaybederek dikkat çekti. İzmir ekibi, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş ve Trabzonspor’u mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Göztepe ligde 5. mağlubiyetini alarak 28 puanda kaldı.