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Galatasaray HDI Sigorta, Arslan Ekşi ile Anlaşma Sağladı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, milli pasör Arslan Ekşi'yi kadrosuna dahil etti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 18:46
Galatasaray HDI Sigorta, Arslan Ekşi ile Anlaşma Sağladı

Galatasaray HDI Sigorta'nın Yeni Transferi: Arslan Ekşi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, önemli bir transfer gerçekleştirerek, milli pasör Arslan Ekşi'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki tecrübeli voleybolcu ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Arslan Ekşi'nin Geçmişi ve Transferin Detayları

Yapılan resmi açıklamada, Arslan Ekşi'nin son dört sezondur Ziraat Bankkart forması giydiği hatırlatıldı. Kulüp, "Arslan Ekşi'ye Galatasaray HDI Sigorta'ya hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Bu transfer ile birlikte Galatasaray HDI Sigorta, voleybol takımını daha da güçlendirmiş oldu. Arslan Ekşi'nin takıma katılması, takımın hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

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