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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 1905 GSYİAD ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 1905 GSYİAD ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Hedefler büyük ve heyecan verici.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:27
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 1905 GSYİAD ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) ile önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, voleybol takımının geleceği için kritik bir adım niteliği taşıyor.

Mehmet Cibara'dan Açıklamalar

İmza töreninde söz alan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, 1905 GSYİAD'ın desteklerinin önemine vurgu yaparak: “Hepimiz Galatasaray için çalışıyoruz. Üyelerimiz, desteklerini bizden esirgemesin.” dedi. Ayrıca, erkek voleybol takımının bu sezon Efeler Ligi'nde şampiyon olmayı hedeflediğini açıkladı.

Gelecek Hedefleri

Cibara, Galatasaray'ın olimpik branşlarda öncülük ettiğini ve İstiklal Caddesi'ndeki Olimpiyat Köşesi'ni ziyaret etmeleri için insanlara tavsiyelerde bulundu. Kadın voleybol takımının hedefi Challenge Kupası'nda şampiyon olmakken, erkeklerde ise ligin zirvesi olmak istediklerini belirtti.

Hakan Sarıöz'den Destek Sözleri

1905 GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sarıöz ise sponsorlukla ilgili yaptığı açıklama da, “Voleybol takımımızın yanında olmak istiyoruz. Avrupa'da da takımı destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yeni tesislerle ilgili de bilgiler vererek, “Ekim ayında tesislerin işi bitebilir.” diye de ekledi.

Forma Satış Hedefleri

Sarıöz, forma satışlarının artarak devam ettiğini ve şu ana kadar 300 bin forma satıldığını ifade ederek, hedeflerinin 1 milyon forma satışı olduğunu belirtti. “Bu rakama ulaşırsak büyük bir gelir elde edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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