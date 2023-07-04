Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Hull City nereden izlenir, hangi kanal yayınlayacak?

Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray - Hull City maçının izleyicileri tarih ve saat araştırmalarına başladı. Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? İşte herkesin heyecanla beklediği hazırlık maçının bilgileri haberimizde yer almaktadır.





GALATASARAY-HULL CİTY MAÇI

Herkesin dört gözle beklediği maçın tarihi 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü 19.45'te gerçekleşecek. Galatasaray-Hull City maçı TV8 kanalında canlı olarak yayınlanacak.