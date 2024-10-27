Galatasaray İç Sahada Üstün, Beşiktaş Deplasmanda Zorlanıyor

Galatasaray İç Sahada Kaybetmiyor

HÜSEYİN EROĞUL - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında gerçekleşecek olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde, her iki takımın iç saha ve deplasman performansları ön planda. Galatasaray, bu sezon iç sahada oynadığı 5 lig maçında sadece 1 kez puan kaybederek, 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Sarı-Kırmızılıların Öne Çıkan Performansı

Geçen sezon, Fenerbahçe ile oynadığı son iç saha maçına kadar tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan Galatasaray, yeni sezona içeride seri galibiyetlerle başladı. İlk maçında Hatayspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK gibi rakiplerini sırasıyla 5-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup etti. Tek puan kaybını ise Kasımpaşa karşısında yaşadı ve bu maç 3-3 beraberlikle noktalandı.

İç Sahada Gol Dolu Performans

Galatasaray, iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada toplam 14 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. En farklı galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında elde etti.

Çeşitli Gol Katkıları

Öte yandan, iç sahada kaydettiği 14 golde 9 farklı oyuncunun katkısı bulunuyor. Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Gabriel Sara, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, ve Victor Osimhen, karşılaşmalarda taraftarlarına gol sevinci yaşattı. Bu oyuncuların dört tanesi, ikişer kez gol atmayı başardı.

Beşiktaş Deplasmanda Zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezon ligdeki performansıyla taraftarlarını umutlandırmasına rağmen, deplasman maçlarında beklenen başarıyı yakalayamadı. İlk deplasmanına Samsun'da 2-0 galibiyetle başlayan Beşiktaş, ikinci deplasman maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Deplasman Performansındaki Düşüş

Bir sonraki deplasmanında Kayseri'de 3-0'lık galibiyetle dönen Beşiktaş, ardından Gaziantep deplasmanında 1-0 öne geçtiği maçı bir puanla tamamladı ve son dakikada yediği golle 2 puanı kaybetti.

Immobile'nin Deplasmandaki Rolü

Deplasmanda toplamda 7 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 2 gol gördü. Bu sezon en önemli transferlerinden biri olan Ciro Immobile, attığı gollerle deplasman performansını yükseltti. Siyah-beyazlı takımın dış sahada kaydettiği 7 golün 3'üne İtalyan yıldız imza atarken, Gedson Fernandes, Rafa Silva, ve Gabriel Paulista birer golle takıma katkıda bulundu.