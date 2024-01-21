Galatasaray, Icardi kararını duyurdu

Süper Lig'in 21. haftasında merakla beklenen maçlar oynanacak. Ezeli rakiplerinden Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Her iki takımın da kazanmak için can attığı karşılaşma öncesi son hazırlıklar sürerken, sarı-kırmızılı takımda oynayıp oynamayacağı merak edilen isimlerden biri olan Mauro Icardi'nin son durumunun belli olduğu öğrenildi. Detaylar haberimizde..

Galatasaray, Icardi kararını duyurdu
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Trendyol Süper Lig'inde yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Ligin 21. hafta maçlarında ezeli rakiplerden Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER VAR

Her iki takım da mutlak galibiyeti hedeflerken isimlerinin sızdırılması endişe verici. Afrika Uluslar Kupası için Trabzonspor'un milli takım kampında yer alan Trezeguet, Pepe ve Onuachu'nun forma giyemeyeceği öğrenildi. Karadeniz ekibinden Orsic ve Denswill'in ise sakatlıkları devam ediyor. Abdülkadir Ömür ile Umut Bozok kadroda yer almadı.

Galatasaray, Icardi kararını duyurdu

GALATASARAY'DA DA EKSİKLER MEVCUT

Ameliyat sonrası tedavisi devam edien Sergio Oliveira, Afrika Uluslar Kupası milli takımında forma giyen Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu forma giyemeyecek. Angelino'nun da yönetim kararıyla takımdan çıkarıldığı bildirildi.

"Icardi'nin durumu belli oldu"

Galatasaray, Icardi kararını duyurdu

Bu arada maçta yer alıp almayacağı en çok sorulan isimlerden biri olan Mauro Icardi'nin son durumunun belli olduğu öğrenildi. Sakatlığının iyileşmesinin ardından Sarı Kırmızılılar'a katılan Mauro Icardi, kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray maçın hazırlıklarını antrenmanda tamamlarken Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk idaresindeki idman, dinamik ısınma hareketleri ile başladı ve ardından iki gruba ayrılan 8'e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi.

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