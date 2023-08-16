Galatasaray, Icardi ve Zaha'yı kadrosuna kattı, şimdi sıra Ziyech'te

Galatasaray, Icardi ve Zaha'yı kadrosuna katan

Chelsea'den Hakim Ziyech'i de renklerine bağlamaya hazırlanıyor

her konuda anlaşan

. İngiliz ekibi ilesarı-kırmızılılar, futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre;

Milot Rashica'yı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Chelsea'den Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcunun transferi için İngiliz ekibi ile her konuda anlaşmaya vardı. Ziyech'in bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DETAYLI BİR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Al Nassr'a transferi sağlık sorunları nedeniyle iptal olan Ziyech'i Galatasaray daha detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek.

24 MAÇA ÇIKTI

Ziyech geçen sezon Chelsea formasıyla 24 maça çıktı. Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 asist yaparken, gol atma başarısı gösteremedi.