Galatasaray, Icardi ve Zaha'yı kadrosuna kattı, şimdi sıra Ziyech'te
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Galatasaray, Icardi ve Zaha'yı kadrosuna kattıktan sonra şimdi sıra Chelsea'den Hakim Ziyech'i transfer etmeye geldi. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle her konuda anlaşma sağladı ve Ziyech'i İstanbul'a davet etti. Transferin tamamlanabilmesi için Ziyech'in sağlık kontrollerinden geçmesi gerekiyor.
Galatasaray, Icardi ve Zaha'yı kadrosuna katan
Chelsea'den Hakim Ziyech'i de renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi ile
her konuda anlaşansarı-kırmızılılar, futbolcuyu İstanbul'a davet etti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre;
Milot Rashica'yı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Chelsea'den Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcunun transferi için İngiliz ekibi ile her konuda anlaşmaya vardı. Ziyech'in bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
DETAYLI BİR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Al Nassr'a transferi sağlık sorunları nedeniyle iptal olan Ziyech'i Galatasaray daha detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek.
24 MAÇA ÇIKTI
Ziyech geçen sezon Chelsea formasıyla 24 maça çıktı. Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 asist yaparken, gol atma başarısı gösteremedi.
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