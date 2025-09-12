Galatasaray, ikas Eyüpspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig 5. hafta öncesi son idman yapıldı
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. İdman, dinamik ısınmayla başladı.
Çalışma, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü ve gün, taktiksel organizasyonlarla sonlandırıldı.