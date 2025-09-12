Galatasaray, ikas Eyüpspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. hafta ikas Eyüpspor maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde son antrenmanını tamamladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:35
Trendyol Süper Lig 5. hafta öncesi son idman yapıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. İdman, dinamik ısınmayla başladı.

Çalışma, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü ve gün, taktiksel organizasyonlarla sonlandırıldı.

