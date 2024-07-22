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Galatasaray, İkinci Etap Kamp Çalışmalarına Avusturya'da Başladı

Galatasaray, ikinci etap kampı için Avusturya'ya gitti ve hazırlık maçları planladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:47
Galatasaray, İkinci Etap Kamp Çalışmalarına Avusturya'da Başladı

Galatasaray Avusturya'da İkinci Etap Kampına Start Verdi

Galatasaray Futbol Takımı, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya hareket etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı'ndan özel bir uçakla yola çıktı.

Kamp Detayları

Galatasaray, Liezen bölgesinde 27 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp yapacak. Bu kamp dönemi içerisinde İtalya'nın Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşmaları gerçekleştirecek.

Kamp Kadrosu

Takımda, izinli olan bazı oyuncular bulunuyor; Alexandru Cicaldau, Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı ve Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı.

Mevcut kamp kadrosu ise şöyle oluşuyor:

  • Fernando Muslera
  • Eyüp Aydın
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Kerem Demirbay
  • Mauro Icardi
  • Dries Mertens
  • Yunus Akgün
  • Batuhan Şen
  • Wilfried Zaha
  • Leo Dubois
  • Derrick Köhn
  • Berkan Kutlu
  • Günay Güvenç
  • Mateus Tete
  • Halil Dervişoğlu
  • Hakim Ziyech
  • Kaan Ayhan
  • Victor Nelsson
  • Sergio Oliveira
  • Yusuf Demir
  • Lucas Torreira
  • Gökdeniz Gürpüz
  • Atakan Ordu
  • Emin Bayram
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Michy Batshuayi
  • Barış Alper Yılmaz
  • Ali Yeşilyurt
  • Efe Akman
  • Metehan Baltacı

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