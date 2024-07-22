Galatasaray, İkinci Etap Kamp Çalışmalarına Avusturya'da Başladı

Galatasaray Avusturya'da İkinci Etap Kampına Start Verdi

Galatasaray Futbol Takımı, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya hareket etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı'ndan özel bir uçakla yola çıktı.

Kamp Detayları

Galatasaray, Liezen bölgesinde 27 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp yapacak. Bu kamp dönemi içerisinde İtalya'nın Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşmaları gerçekleştirecek.

Kamp Kadrosu

Takımda, izinli olan bazı oyuncular bulunuyor; Alexandru Cicaldau, Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı ve Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı.

Mevcut kamp kadrosu ise şöyle oluşuyor: