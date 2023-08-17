Galatasaray ile Beşiktaş arasında ipler gerildi: 'Hesabını soracağız'

Galatasaray, Beşiktaş'ın Milot Rashica'nın transferini duyuran videosuna sert tepki gösterdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın Beşiktaş'a transferi, futbol dünyasında yankı uyandırdı. Beşiktaş Kulübü, Rashica'nın transferini duyurmak amacıyla sosyal medya üzerinden bir video yayınladı. Ancak bu video, ezeli rakip Galatasaray Kulübü'nün sert bir tepkisine neden oldu.





Galatasaray Kulübü, Beşiktaş'ın paylaştığı videoda yer alan görüntüye dayanarak kulübün terör örgütleriyle ilişkilendirilmeye çalışılmasına karşı çıktı. Kulüp, tarihi ve ulusal değerlere sahip çıkan bir kurum olarak, böyle bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Galatasaray, videonun altında imzası bulunanları, bu tür çabaların hesabını sormakla tehdit etti.

Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in aydınlık yüzü Galatasaray'ı direkt ya da dolaylı şekilde bu ülkeye büyük zararlar vermek için uğraşan, kanlı bir terör örgütü ile yan yana göstermeye çalışan her kimse öncelikle müfteridir." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, "Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların, toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur." denildi.

Galatasaray Kulübü, Türk sporunun birlik ve beraberliğini hedefleyen bu tür girişimlere karşı duracaklarını ve videonun altında imzası olan kişilerin bu "kirli oyunun" hesabını soracaklarını belirtti.

Beşiktaş Kulübü ise henüz bu konuya resmi bir yanıt vermemiş durumda. Rashica'nın transferi ve bu konudaki gelişmeler futbol camiasında yakından takip ediliyor.