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Galatasaray ile Beşiktaş Derbisinde Kalecilerin Performansı Öne Çıkıyor

Muslera ve Günok'un etkili performansları derbide belirleyici olacak.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:14
Galatasaray ile Beşiktaş Derbisinde Kalecilerin Performansı Öne Çıkıyor

Galatasaray-Beşiktaş Derbisi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın gerçekleşecek olan Galatasaray ile Beşiktaş derbisinde, özellikle kalecilerin performansları büyük merakla bekleniyor. RAMS Park'ta oynanacak derbiye, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera damga vuracak.

Muslera'nın Son Performansı

14. sezonunu geçiren Muslera, bu sezon tamamında Galatasaray'ın kalesini korudu. Son iki karşılaşmada, Alanyaspor ve Antalyaspor ile oynanan maçlarda kalesini gole kapatarak, takımına büyük katkı sağladı. Bu süreçte toplamda 8 gol yiyen Muslera, 59 derbi maçında görev alarak, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlara karşı 26 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş'ta Kale Belirsizliği

Beşiktaş'ta ise durum daha karmaşık. Mert Günok, Konyaspor ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle derbide forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Eğer Mert takımdaki yerini alamazsa, kaleyi Ersin Destanoğlu devralacak. Mert, bu sezon 8 lig maçının tamamında görev almış ve 5 gol yemişti. Ayrıca 4 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

Mert Günok ve Galatasaray Karşısındaki Performansı

Mert, kariyerinde Galatasaray'a karşı toplam 15 maça çıktı. Bu maçlarda Süper Lig'de 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Mert, derbilerde toplam 17 gol yerken sadece 2 maçta kalesini gole kapatabildi. Süper Kupa tutkusunu da eklediğimizde, bu sezon Beşiktaş'ın 5-0 yarattığı galibiyetle bu başarıyı elde etti.

Sonuç

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi, her iki kalecinin performansıyla şekillenecek. Muslera'nın tecrübesi ve Mert'in performansı, derbinin sonucunu belirlemede kritik rol oynayacak.

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