Galatasaray'ın Alanyaspor Maçı Kadrosu Belli Oldu: Osimhen ve Eren Yer Aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı; Victor Osimhen ve Eren Elmalı kadroda yer aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:15
Galatasaray'ın Alanyaspor kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın kamp kadrosu resmi olarak duyuruldu.

Victor Osimhen ve Eren Elmalı, sakatlıklarının ardından yeniden kadroya dahil edildi.

Kamp kadrosu

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Mario Lemina

