Galatasaray'ın Alanyaspor Maçı Kadrosu Belli Oldu: Osimhen ve Eren Yer Aldı

Galatasaray'ın Alanyaspor kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın kamp kadrosu resmi olarak duyuruldu.
Victor Osimhen ve Eren Elmalı, sakatlıklarının ardından yeniden kadroya dahil edildi.
Kamp kadrosu
Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Mario Lemina