Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Galatasaray'ın Avrupa Macerası Devam Ediyor

Galatasaray, Young Boys'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 00:26
Galatasaray'ın Avrupa Macerası Devam Ediyor

Galatasaray, Young Boys'a Elendi

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçta 3-2'lik mağlubiyetin ardından, rövanşta da 1-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Young Boys, adını yeni formatıyla 36 takımın yer alacağı "Devler Ligi"ne yazdırmayı başardı.

İlginç Maç Detayları

RAMS Park'ta gerçekleştiren rövanş karşılaşmasının ilk yarısında Young Boys, 5 isabetli şut ile ciddi pozisyonlar yaratmasına rağmen gole ulaşamadı. Galatasaray, bu süreçte sadece 1 isabetli şut atabildi. İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, Michy Batshuayi ve Kerem Demirbay ile net fırsatlar yakaladı fakat bunları skora çeviremeyerek maçı kaybetti.

Okan Buruk'tan Savunmada Değişiklikler

Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında savunmada köklü bir değişiklik yaptı. İlk yarıda Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Derrick Köhn dörtlüsüyle sahaya çıkan Buruk, savunmada Berkan Kutlu'yu alarak Köhn'ü oyundan çıkardı ve diğer oyuncuların yerlerini değiştirdi.

Eleme İstatistikleri ve Kaybedilen Gelir

Galatasaray, tarihinde üçüncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi elemesini geçemedi. Sarı-kırmızılı ekip, geçmişte 17 kez grup aşamasında boy gösterirken, bu sezon "Devler Ligi" bileti alamadı. Bu sonuç, kulübün yaklaşık 25 milyon avro değerindeki gelir kaybına neden oldu.

Son 3 Maçta Üzücü Sonuçlar

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag’a 4-1 ve bu sezon Young Boys’a kaybederek bu olumsuz serisini sürdürdü.

Karşılaşmanın Son Anlarında Gerginlik

Karşılaşmanın son dakikalarında oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Young Boys oyuncuları, tribünden kendilerine atılan yabancı maddeleri gerekçe göstererek sahaya girdi. Bu durum, Galatasaray oyuncularının tepkisiyle karşılaşırken, iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar