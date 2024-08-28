Galatasaray'ın Avrupa Macerası Devam Ediyor

Galatasaray, Young Boys'a Elendi

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçta 3-2'lik mağlubiyetin ardından, rövanşta da 1-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Young Boys, adını yeni formatıyla 36 takımın yer alacağı "Devler Ligi"ne yazdırmayı başardı.

İlginç Maç Detayları

RAMS Park'ta gerçekleştiren rövanş karşılaşmasının ilk yarısında Young Boys, 5 isabetli şut ile ciddi pozisyonlar yaratmasına rağmen gole ulaşamadı. Galatasaray, bu süreçte sadece 1 isabetli şut atabildi. İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, Michy Batshuayi ve Kerem Demirbay ile net fırsatlar yakaladı fakat bunları skora çeviremeyerek maçı kaybetti.

Okan Buruk'tan Savunmada Değişiklikler

Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında savunmada köklü bir değişiklik yaptı. İlk yarıda Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Derrick Köhn dörtlüsüyle sahaya çıkan Buruk, savunmada Berkan Kutlu'yu alarak Köhn'ü oyundan çıkardı ve diğer oyuncuların yerlerini değiştirdi.

Eleme İstatistikleri ve Kaybedilen Gelir

Galatasaray, tarihinde üçüncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi elemesini geçemedi. Sarı-kırmızılı ekip, geçmişte 17 kez grup aşamasında boy gösterirken, bu sezon "Devler Ligi" bileti alamadı. Bu sonuç, kulübün yaklaşık 25 milyon avro değerindeki gelir kaybına neden oldu.

Son 3 Maçta Üzücü Sonuçlar

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag’a 4-1 ve bu sezon Young Boys’a kaybederek bu olumsuz serisini sürdürdü.

Karşılaşmanın Son Anlarında Gerginlik

Karşılaşmanın son dakikalarında oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Young Boys oyuncuları, tribünden kendilerine atılan yabancı maddeleri gerekçe göstererek sahaya girdi. Bu durum, Galatasaray oyuncularının tepkisiyle karşılaşırken, iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.