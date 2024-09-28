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Galatasaray'ın Eski Yöneticisi Tarık Taşar Hayatını Kaybetti

Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Tarık Taşar, 2015-2018 yılları arasında hizmet verdiği kulübünde vefat etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 14:03
Galatasaray'ın Eski Yöneticisi Tarık Taşar Hayatını Kaybetti

Galatasaray Kulübü'nde Üzüntü

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden Tarık Taşar, hayatını kaybetti. Kulüp, Taşar'ın vefatını duyurarak büyük bir üzüntü içinde olduğunu ifade etti.

Galatasaray'daki Görevi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2015-2018 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak kulübümüze önemli katkılarda bulunan Tarık Taşar’ın kaybı, bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz," denildi.

Cenaze Töreni

Tarık Taşar'ın cenazesi, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

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