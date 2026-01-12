Galatasaray’ın Fethiyespor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı — Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray’ın Fethiyespor ile Ziraat Türkiye Kupası maç öncesi kamp kadrosu açıklandı; Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kadroda yok.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:45
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:45
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Fethiyespor ile oynayacağı karşılaşma öncesi kamp kadrosunu resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte kafilede yer almayan oyuncular: Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan.

Kamp Kadrosu

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor: Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

