Galatasaray’ın Fethiyespor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı — Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray’ın Fethiyespor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Fethiyespor ile oynayacağı karşılaşma öncesi kamp kadrosunu resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte kafilede yer almayan oyuncular: Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan.

Kamp Kadrosu

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor: Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina.

