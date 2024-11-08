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Galatasaray'ın Hedefleri ve Fenerbahçe İle Diyalog Süreci

İbrahim Hatipoğlu, UEFA Avrupa Ligi hedeflerini ve Fenerbahçe ile olan iletişimi açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 01:41
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 01:41
Galatasaray'ın Hedefleri ve Fenerbahçe İle Diyalog Süreci

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Hedefleri

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamayı hedeflediklerini ifade etti. Geride kalan Tottenham maçının ardından basına açıklama yapan Hatipoğlu, maç sonrası duyduğu gururu vurgulayarak, "Ali Sami Yen'in işaret ettiği hedefe ulaşmak için bir İngiliz takımını harika bir oyunla mağlup ettik. Bu sonuç, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da rekor kırarak ilerleyeceğimizin bir göstergesi," dedi.

Fenerbahçe İle Diyalog Süreci

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile olan iletişime de değinen Hatipoğlu, ikili arasındaki diyaloğun sınırlı bir çerçevede gerçekleştiğini belirtti. Hatipoğlu, "Kendi aramızda 4-5 telefon ve bazı yazışmalar dışında bir şey olmadı. Geçtiğimiz günlerde kulübümüze saat 15.40 civarında bir belge ulaştı; bizden hakem isimlerinin paylaşılmasını talep ettiler. Ancak kesin bir anlaşma sağlanmadı ve bu süreç sosyal medya aracılığıyla duyuruldu," dedi.

Osimhen Konusunda Açıklamalar

Osimhen'in sözleşmesi üzerine sürekli tartışmalar yaşandığını da belirten Hatipoğlu, "Osimhen, dünya çapında önemli bir oyuncu. Taraftarlar onun oyununu izlerken gurur duymalı. Kendisiyle olan sözleşmesi haziran ayına kadar devam ediyor; ancak büyük bir oyuncuyu takımda tutmak için elimizden geleni yapacağız," ifadelerini kullandı.

Takım Performansı ve Güçlü Hedefler

Hatipoğlu, takımın son dört maçta gösterdiği performansa dikkat çekerek, "Galatasaray, en çok şut atan ve en çok pozisyona giren takım oldu. Bugün bir İngiliz takımına karşı 28 şut attık," dedi. Takımının güçlenmesine ve hedeflerine ulaşmasına olan inancını dile getiren Hatipoğlu, bu süreçte teknik heyetin ve oyuncuların gösterdiği çabaların önemini vurguladı.

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