Galatasaray'ın Icardi paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı için hazırlık antrenmanına Mauro Icardi'nin de katıldığı görüldü. Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalan ve dinlenen Arjantinli golcünün geri dönüşü, taraftarlarda büyük sevinç yarattı.

FENERBAHÇE MAÇINDA SAKATLANMIŞTI





Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi sırasında kale direğine yüzünü çarpmış ve lmacık kemiği kırılmıştı. Bir süredir tedavi altında olan Arjantinli oyuncu, bugün takımla idmanlara başladı.

"Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edildi"

Icardi'nin Pazar günü Trabzonspor'a karşı oynanacak maçta kadroda yer alması bekleniyor ancak henüz hazır olmadığı için yedek olarak tutulacağı açıklandı.