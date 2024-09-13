Galatasaray’ın İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Transfer Açıklamaları

Galatasaray Transfer Sürecine Dair Açıklamalar

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulübün transfer çalışmalarına dair yaptığı değerlendirmelerde, "Şimdi 2 ya da 3 oyuncu yeterliyken, 5 oyuncunun gelip de transferin yetersiz görülmesini anlamakta zorluk çekiyorum" dedi.

Eski Oyunculara Saygı Duruşu

Öztürk, 'Taçsız Kral' Metin Oktay'ın vefatının 33. yılı dolayısıyla yapılan anma töreninde açıklamalarını gerçekleştirdi. Tören sonrası basın mensuplarına konuşan Öztürk, transfer döneminde gereken hamleleri yaptıklarını vurgulayarak, "Süper Lig'de 19 takım var. Niye Galatasaray bu kadar projektörlerin altında gerçekten bilmiyorum," şeklinde belirtti.

Pozisyon Değişiklikleri

Santrfor pozisyonundaki transferlere de değinen Öztürk, "Icardi bizim için kral. Arkasından gelen Batshuayi da etkili bir ikinci santrfor. Geçen seneki rakibimiz Fenerbahçe'de de önemli bir performans sergiledi" diyerek transferlerin pek çok kıymetli oyuncu ile sonuçlandığını belirtti.

Gelecek Hedefleri

Öztürk, kulübün finansal yönetimine dikkat çekerek, maç kadrosunda fazlalık sebebiyle bazı oyuncularla yolların ayrıldığını söyledi. "Bu yönetimin hatası, 5 yılda yapılacak işleri 1 yılda yapmaya çalışmasıdır" diyen Öztürk, Galatasaray’ın hedefinin 25. şampiyonluk olduğunu ve taraftarlarıyla bu başarıyı paylaşacaklarını ifade etti.

Son olarak Öztürk, "Gerçek 5'inci yıldızla taraftarımızla kucaklaşacağız" diyerek hedeflerine olan inancını vurguladı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ın vefatının 33. yılı vesilesiyle kabri başında yapılan anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.